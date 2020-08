Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Bucuresti a admis, marti, cererea autoritatilor locale din comuna Gornet, judetul Prahova, de anulare a ordinului sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU) privind intrarea in carantina a localitatii. Pe de alta parte, judecatorii au respins cererea autoritatilor locale…

- Curtea de Apel Bucuresti a admis, marti, cererea autoritatilor locale din comuna Gornet, judetul Prahova, de anulare a ordinului sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU) privind intrarea in carantina a localitatii, relateaza Agerpres.

- Curtea de Apel București a admis, marți, 4 august, cererea autoritaților locale din comuna Gornet, județul Prahova, de anulare a ordinului șefului Departamentului pentru Situații de Urgența privind intrarea in...

- Magistrații de la Curtea de Apel București au anulat carantina instituita in comuna Gornet, județul Prahova. Decizia vine la mai puțin de doua saptamani de cand mii de locuitori au fost obligați sa intre in carantina, dupa apariția a 15 cazuri de coronavirus.

- Curtea de Apel Bucuresti s-a pronuntat pe cererea autoritatilor locale din comuna Gornet, judetul Prahova, de anulare a ordinului Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU) privind intrarea in carantina a localitatii. Raed Arafat a pierdut procesul, iar carantina trebuie ridicata.…

- Hotarare inedita a instantei de judecata Curtea de Apel Bucuresti a decis, in aceasta dupa amiaza, sa admita actiunea formulata de UAT Comuna Gornet si sa anuleze Ordinul Sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta nr. 4659202 22.07.2020 privind instituirea carantinei zonale in localitatea Gornet,…

- Luni are loc la Curtea de Apel Bucuresti primul termen in dosarul in care satul prahovean Gornet contesta decizia prin care a fost plasat in carantina, cerand plata unor daune de patru milioane de euro. Autoritatile din comuna Gornet au atacat in instanta decizia Departamentului pentru Situatii de Urgenta…

- La doua zile de la intrarea in vigoare a noii legi, doua sate, unul din Giurgiu, altul din Prahova, au fost deja inchise, au intrat in carantina. Parte dintre localnicii din Gornet, Prahova, care sunt in carantina de aseara, sunt, insa, nemulțumiți de masura și intenționeaza sa o atace in justiție. …