Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei speciale pentru legile justitiei, deputatul PSD Florin Iordache, a spus ca se poate ajunge la revocarea presedintelui Klaus Iohannis daca acesta nu semneaza decretul de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Coduta Kovesi. El a mai spus ca PSD nu ii da un termen…

- Cele trei Coduri din Justitie vor fi adoptate prin dezbatere parlamentara, a declarat marti presedintele Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache, scrie Agerpres.Citește și: VIDEO PSD pregatește SUSPENDAREA lui Klaus Iohannis: 'Bineinteles! Haideti, sa citim…

- Presedintele Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache, considera ca presedintele Klaus Iohannis a incalcat Constitutia dupa publicarea in Monitorul Oficial a motivarii CCR referitoare la revocarea procurorului-sef al DNA.Citeste si: VIDEO Florin Iordache anunta…

- USR, atac la Liviu Dragnea. Presedintele USR, Dan Barna, a spus ca Romania se afla “intr-un moment de cotitura”, dupa ce Curtea Constitutionala a publicat motivarea deciziei privind revocarea Laurei Codruta Kovesi. Mai mult, liderul USR a spus ca, in realitate, toate demersurile din ultima perioada…

- „Daca citim motivarea se pune intrebarea: care mai este statutul procurorilor in Romania? Dupa aceasta decizie, mai sunt procurorii independenti asa cum ni-i dorim ca sa fie eficienti, de exemplu in lupta anticoruptie, sau sunt dusi mai degraba in subordinea ministrului Justitiei decat sub autoritatea…

- "Aici presedintele este cel in masura sa decida (legat de organizarea unui referendum privind independenta justitiei - n.r.). Cred ca presedintele ar trebui sa se foloseasca de orice instrument legal constitutional pe care il are, ca sa transeze daca planeaza indoieli vizavi de intentia societatii…

- Florin Iordache anunta ce va include motivarea CCR: sanctiuni pentru neaplicarea deciziei. Presedintele comisiei speciale care se ocupa de modificarea legilor din domeniul justitiei sustine ca, in motivarea Curtii Constitutionale, judecatorii vor trece nu doar un termen de implementare a deciziei, ci…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca discutiile din cadrul sedintei CExN al partidului se vor axa pe organizarea mitingului de protest impotriva abuzurilor din justitie. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca discutiile din cadrul sedintei CExN al partidului…