- Presedintele Donald Trump a anuntat vineri ca va interzice in Statele Unite reteaua de socializare TikTok, din cauza suspiciunilor ca poate fi folosita de serviciile de informatii chineze, potrivit News.ro„In ceea ce priveste TikTok, ii interzicem in Statele Unite”, a declarat Donald Trump, in timp…

- Nu este clar, din informatiile publicatiei americane, cat de avansate sunt negocierile dintre cele doua companii sau despre ce procentaj din actiuni este vorba. Aplicatia Tik Tok este detinuta de compania chineza ByteDance, care este evaluata la 100 de miliarde de dolari, ceea ce a atras…

- Compania ByteDance, din Beijing, ia in considerare o serie de optiuni pentru TikTok, pe fondul presiunii din partea Statelor Unite pentru a renunta la controlul aplicatiei care permite utilizatorilor sa creeze videoclipuri scurte cu efecte speciale si care a devenit extrem de populara in randul adolescentilor…

- "Masacrul" studentilor chinezi in Piata Tiananmen din Beijing in 1989 este o "tragedie care nu va fi uitata", a afirmat joi seara Casa Alba, potrivit AFP preluat de agerpres. "Statele Unite indeamna China sa onoreze memoria celor care si-au pierdut viata si sa prezinte un raport detaliat despre cei…

- ''OMS intelege deplin dorinta unor tari de a-si relua activitatile. Tocmai pentru ca dorim o recuperare mondiala cat mai rapida posibil, indemnam statele sa fie prudente'' cu masurile de relaxare, a declarat directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. ''Cei care avanseaza prea rapid (cu…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a avertizat, luni, ca majoritatea populatiei mondiale ramane susceptibila infectarii cu noul coronavirus. In regiunile cele mai afectate cel mult 20% din oameni au dezvoltat o anumita imunitate, procent care in general este sub 10%. ”OMS intelege deplin dorinta unor…

- Razboiul comercial dintre Statele Unite și China capata amploare. Administrația Trump vrea sa pedepseasca regimul de la Beijing pentru pandemia de coronavirus și folosește acest motiv pentru a introduce noi sancțiuni comerciale Chinei. Donald Trump a intesificat deja atacurile și lasa de ințeles ca…