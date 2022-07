” Declansarea razboiului din Ucraina la finalul lunii februarie a facut ca piata de capital din Romania sa scada cu 3,6% in a doua luna a anului, prin prisma indicelui BET-TR, care include si dividendele. Patru luni mai tarziu, piata de capital a revenit pe un plus de 0,8%, tot prin prima indicelui BET-TR. Piata de capital din Romania a recuperat integral la finalul primului semestru scaderile cauzate de razboiul din Ucraina, insa celelalte riscuri externe sunt prezente in continuare si pot influenta semnificativ activitatea din pietele de capital”, arata BVB. Volatilitatea care a cuprins pietele…