- Buzz Aldrin și Anca Faur au facut marele pas dupa o relație de mai mulți ani. Astronautul a se afla la al patrulea mariaj, trecand prin 3 divorțuri. In ziua in care a implinit 93 de ani, acesta și-a unit destinul cu romanca nascuta la Deva.

