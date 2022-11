Stiri pe aceeasi tema

- ​Volumul cautarilor pe Google in legatura cu Black Friday a fost in Romania cu 13% mai mare decat in 2021 in luna octombrie, iar oamenii incep sa caute tot mai devreme in fiecare an despre „Vinerea Neagra”, arata datele comunicate de Google. Black Friday va fi pe 11 noiembrie, cel mai devreme din istoria…

- Muzeul Județean Buzau a participat, alaturi de alte 45 de instituții muzeale din Romania și Republica Moldova, la expoziția „Dacia, ultima frontiera a romanitații”, deschisa joi, 27 octombrie, in prezența ministrului Culturii, Lucian Romașcanu, la sediul Muzeului Național de Istorie a Romaniei. Despre…

- Pentru prima oara in Romania au fost publicate carți ilustrate pentru copii, patru la numar, ce au ca personaje principale personalitați rome contemporane. Carțile au fost scrise in cadrul proiectului „ROMA S/HEROES”, cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN). Ele sunt realizate…

- Potrivit datelor statistice ale Direcției pentru Politici Fiscale și Bugetare Locale din cadrul Ministerului Dezvoltarii Lucrarilor Publice și Administrației, anul trecut veniturile totale la bugetele comunelor din Romania au atins valoarea de 26,06 miliarde lei, in creștere fața de anul anterior cand…

- Duminica, 2 octombrie, la Sala Consiliului Județean Buzau a avut loc festivitatea de premiere a Concursului Național de Creație literara „Voi sunteți lumina lumii!” organizata de Liga Scriitorilor, filiala Buzau. Evenimentul, pus la cale de președintele filialei, Elena Capațina, s-a bucurat de prezența…

- 12 celebritați din Romania au lasat confortul de acasa și au acceptat cea mai intensa provocare a vieții lor, alaturi de Cabral și Adela Popescu, respectiv participarea la show-ul „Sunt celebru, scoate-ma de aici!”, al carui prim episod a fost difuzat duminica trecuta la PRO TV. Fanii emisiunii au putut…

- La 23 august a fost marcata Ziua europeana a comemorarii victimelor stalinismului si nazismului creata de Parlamentul European in 2008. Aceasta zi reprezinta si ziua in care, in 1939, a fost semnat Pactul Ribbentrop-Molotov, intre URSS si Germania nazista. Intelegerea continea un protocol care includea…

- In prima zi a LibFest - Targul de Carte și Experiențe Culturale din Brașov - a avut loc festivitatea de decernare a premiilor Filialei Brașov a Uniunii Scriitorilor din Romania. Juriul, format din Cristian Muntean - președinte, Ovidiu Moceanu, Mircea Moț, Magda Mirea (Filiala Brașov a ...