Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Național de Coordonare a Activitații de Vaccinare (CNCAV) a anunțat, luni, ca rata de vaccinare in Romania a ajuns la 40,7 la suta, respectiv 43,45 la suta in municipii și mai puțin de 30 la suta in zona rurala. Cea mai mare rata de vaccinare se regasește in comuna Dumbravița, din Timiș, acolo…

- Angajatorul Greenpeas Enterprise APS Danemarca ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 100 de locuri de munca vacante pentru lucratori in agricultura – culegatori de mazare, in Danemarca, și 65 de locuri de munca vacante pentru lucratori in agricultura – culegatori de mazare, in Portugalia,…

- Astazi fost o zi importanta pentru Muzeul Județean Buzau, care a fost gazda a unui eveniment dedicat comemorarii victimelor comunismului in Romania, un eveniment pe care l-a organizat impreuna cu Muzeul Ororilor Comunismului din Romania și Colegiul Național „B.P. Hașdeu”, Buzau, prin intermediul doamnei…

- In anul 2021, PAID Romania (Pool-ul de Asigurare Impotriva Dezastrelor Naturale) a achitat daune in valoare de cinci milioane de lei. Conform datelor transmise de companie, cele mai mari pagube au fost provocate de inundații, circa 3,6 milioane de lei, urmate de alunecari de teren – 1,3 milioane de…

- Daca ți-ai luat cel puțin o zi de liber de la serviciu in ultimul an pentru a plati taxe, impozite sau pentru a reinnoi documente ce țin de instituțiile statului, atunci ești printre cei 73% dintre romanii care și-au petrecut o parte din concediu la ghișeu. 8 din 10 romani declara ca de obicei nu ……

- Proiectele in domeniul construcțiilor cresc de la an la an, iar romanii nu par sa mai fie atrași de munca pe șantier, lucru care ii determina pe angajatori sa caute forța de munca in strainatate. Acum, Romania se pregatește sa primeasca 100.000 de muncitori straini, majoritatea asiatici. Comparativ…

- Sociologul Dumitru Sandu a analizat rezultatele ultimului sondaj Eurobarometru privind atitudinea fața de vaccinarea anti COVID-19 și a concluzionat ca Romania se afla pe locul noua in grupul primelor zece state cu pondere mare de antivacciniști. Dintre cele zece state analizate, noua sunt foste țari…

- Romania importa masiv muncitori straini in urma deciziei oficialilor de la Bucuresti de a dubla contingentul de lucratori din state non-UE, primele estimari pentru anul viitor anuntand deja schimbari majore, in contextul in care in 2022 Romania va primi 100.000 de angajati straini.