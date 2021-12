Stiri pe aceeasi tema

- In județul Suceava, doar 49 din cele 220 de unitați de invațamint adica 20% pot fi deschise cu prezența fizica, incepind de luni, 8 noiembrie, deoarece rata de vaccinare anti-COVID a personalului este de cel puțin 60%, așa cum a stabilit Comitetul Național pentru Situații de Urgența. Celelalte unitați…

- Social Din cauza intarzierilor, termenul de ridicare a tichetelor de masa de la centrele de vaccinare, prelungit de la 60 de zile la 6 luni noiembrie 4, 2021 10:10 Ministerul Sanatații a prelungit termenul de ridicare de la centrele de vaccinare a tichetelor de masa acordate pentru persoanele cu…

- De astazi, 27 octombrie, centrele de vaccinare drive-thru din Piatra-Neamț și Roman au program și in cursul saptamanii. Numarul mare de persoane care s-au adresat in ultimele zile centrelor fixe a facut ca Direcția de Sanatate Publica Neamț sa decida extinderea programului in centrele drive-thru. „Astazi,…

- Centrele de vaccinare anti-COVID drive-thru din Piatra-Neamt si Roman isi extind programul si in cursul saptamanii, potrivit unui comunicat de presa remis, marti, AGERPRES de conducerea Directiei de Sanatate Publica. Programul centrului din Piatra-Neamt va fi de miercuri pana duminica, intre…

- Pe fondul cozilor mari inregistrate la centrele de vaccinare din orașul Buzau, responsabilii Prefecturii fac un apel catre buzoieni sa foloseasca cateva alternative, la punctele amenajate in localitațile invecinate municipiului sau aflate la o distanța accesibila de oraș. „Pentru a evita aglomerația…

- Efectul certificatului verde obligatoriu la serviciu in Italia. Prima administrare a vaccinurilor anti-COVID a crescut cu 10.000 fața de acum o saptamana, anunța Mediafax. Potrivit primei actualizari de sambata, sunt deja aproximativ 69.000 de prime administrari efectuate vineri, data intrarii…

- Romania este printre tarile codase din Europa dupa rata de vaccinare, dar pare ca lucrurile tind sa se schimbe. O vizita facuta pe la mai multe centre de vaccinare din Bucuresti a relevat faptul ca locuitorii au inceput sa inteleaga ca vaccinul este singura cale spre revenirea la o viata normala.

- La punctul de vaccinare de tip drive-through de pe platoul Salii Sporturilor din Cluj-Napoca, au fost instalate doua containere modulare din rezervele Administrației Naționale a Rezervelor de Stat.