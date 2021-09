Stiri pe aceeasi tema

- Autoutilitara Poliției a fost implicata intr-un accident la ieșirea din Ramnicu Sarat catre Focșani. In urma evenimentului, nu au fost persoane ranite, iar șoferul a fost sancționat, au anunțat polițiștii...

- Trafic restricționat pe sensul de mers catre Focșani, pe DN2E85, la ieșire din Ramnicu Sarat, accident rutier. Din primele dat este vorba de o coliziune intre 2 camioane de mare tonaj. Din primele date de la fața locului a reieșit ca este vorba de o coliziune intre un autoturism condus pe direcția Buzau…

- O autospeciala a Politiei din Timisoara a fost implicata intr-un accident rutier, la intrarea in oraș, pe Calea Torontalului. Masina de Politie a lovit un autocamion care circula regulamentar. Mașina de poliție insotea o ambulanta ce transporta un bolnav. Accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale.…

- Accident rutier, duminica, in Ciocarlia. Un autoturism a intrat in coliziune cu o autospeciala de politie. Un politist a ajuns la spital dupa ce a fost implicat intr un accident rutier, duminica, intr o intersectie din localitatea Ciocarlia. Agentul se deplasa pe drumul cu prioritate si avea semnalele…

- Un carambol produs vineri pe DN 1B, in zona Sahateni, la intersecția cu drumul județean 205 D, catre satul Fințești, s-a soldat cu ranirea a doua persoane. In coliziune au fost implicate un camion și doua autoturisme. In timp ce conducea un autoturism pe direcția Mizil catre Buzau, o șoferița de 70…

- ACCIDENT rutier pe DJ 107, la Farau: Un barbat, ranit dupa o coliziune intre un ATV și un autoturism ACCIDENT rutier pe DJ 107, la Farau: Un barbat, ranit dupa o coliziune intre un ATV și un autoturism Un accident rutier a avut loc marți, 13 iulie, in jurul orei 19.30, pe raza localitații Silea, comuna…

- Un barbat in varsta de 41 de ani a murit, miercuri, intr-un accident rutier inregistrat pe DN 1F Cluj-Napoca – Zalau, in zona localitații Mihaiești. In mașina pe care o conducea se mai aflau o femeie de 39 de ani și un minor in varsta de patru ani, care la randul lor au fost raniți in impact. Un șofer…

- Accident rutier la Albac: Un barbat de 71 de ani a pierdut controlul autoturismului și a intrat in coliziune cu poarta unei case Un accident rutier a avut loc miercuri, 29 iunie, pe DN75, in zona localitații Albac, unde un barbat de 71 de ani a parasit partea carosabila și a intrat in coliziune cu poarta…