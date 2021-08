Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Judetean va construi, in colaborare cu Primaria comunei Movila Banului, un parc industrial in proximitatea viitoarei autostrazi A7. Anunțul a fost facut de presedintele Consiliului Judetean, Petre Emanoil Neagu care a declarat ca a discutat deja cu primarul comunei Movila Banului pentru preluarea…

- Șeful Consiliului Județean Buzau, Petre Emanoil Neagu, anunța ca lucrarile la unul dintre drumurile județene aflate in reabilitare se afla pe final.Este vorba despre tronsonul Cislau – Prahova, ruta cu potențial turistic. „Lucrarile de modernizare a DJ 102C Cislau – Buda Craciunești – Prahova sunt…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul rutier este restrictionat astazi, 26 august, pe sensul catre Capitala al autostrazii A1 Bucuresti ndash; Pitesti, pe tronsonul kilometric 100 103, pe raza localitatii Oarja, judetul Arges. A doua banda de circulatie…

Conform celor declarate pe Facebook de ministrul Transporturilor, Catalin Drula, lucrarile pe cei 24,2 kilometri ai tronsonului cuprins intre Paraul Iovului și Aiud al Autostrazii A10 Sebeș-Turda,...

- Județul Buzau a facut un nou pas in realizarea unui parteneriat cu județele Vrancea și Prahova, pentru dezvoltarea unor investiții teritoriale integrate in cele trei județe. Consiliul Județean Buzau și-a desemnat in cadrul unei ședințe extraordinare reprezentanții in Consiliul director al asociației…

- VIDEO| IADUL pe Pamant: Grecia sub asediul INCEDIILOR. A inceput procedura de evacuare IVIDEO| IADUL pe Pamant: Grecia sub asediul INCEDIILOR. A inceput procedura de evacuare Cinci persoane au fost ranite, iar zece case au ars intr-un important incendiu de padure in nord-vestul Peninsulei Peloponez,…

- S-a solicitat impuscarea ursului care a terorizat localnicii din comuna Pucheni, toate documentele deja au fost inainte de autoritatile judetene catre cele de la nivel central. Autoritatile judetene sustin ferm ca trebuie urgent sa se decida o masura la nivel central. Localnicii din Pucheni, de mai…

- Județul Buzau va avea propriul program de dezvoltare locala din care vor putea primi finanțate proiectele derulate de primariile din tot județul, dar in special de localitațile mici, fara bugete mari și cu oportunitați limitate de investiții. Este vorba despre Programul Județean de Dezvoltare Locala,…