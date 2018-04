Stiri pe aceeasi tema

- Perechea formata din româncele Irina Begu si Simona Halep a fost învinsa de cuplul Raquel Atawo (SUA)/Anna-Lena Groenefeld (Germania) cu 6-7 (3), 6-2, 10-8, duminica, în optimile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului de tenis de la

- Perechea formata din romancele Irina Begu si Simona Halep a fost invinsa de cuplul Raquel Atawo (SUA)/Anna-Lena Groenefeld (Germania) cu 6-7 (3), 6-2, 10-8, duminica, in optimile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului de tenis de la Miami (WTA), dotat cu premii totale de 7,972 milioane…

- Perechea romano-ucraineana Raluca Olaru/Olga Savciuk a fost eliminata in primul tur al probei de dublu feminin din cadrul turneului WTA de la Miami, dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, fiind invinsa sambata in doua seturi, 6-1, 6-1, de cuplul Vania King (SUA)/Katarina Srebotnik (Slovenia).

- Perechea romano-ucraineana Raluca Olaru/Olga Savciuk a fost eliminata in primul tur al probei de dublu feminin din cadrul turneului WTA de la Miami, dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, fiind invinsa sambata in doua seturi, 6-1, 6-1, de cuplul Vania King (SUA)/Katarina Srebotnik (Slovenia). Olaru…

- Perechea formata din Simona Halep si Irina Begu a debutat cu dreptul in proba de dublu a turneului de tenis WTA de la Miami (SUA), dotat cu premii totale de 8 milioane de dolari. Cele doua le-au invins aseara, in primul tur, cu 7-6, 7-6, pe germanca Julia Goerges si americanca Bethanie Mattek-Sands.…

- Perechea romana compusa din Simona Halep si Irina-Camelia Begu a debutat cu dreptul in proba de dublu feminin a turneului WTA de la Miami (SUA), dotat cu premii totale de 7,972 milioane dolari. Cele doua reprezentante ale tarii noastre au invins vineri, in primul tur, cu scorul de 7-6 (3), 7-6 (6),…

- Perechea romana Irina Bara/Mihaela Buzarnescu s-a calificat in semifinalele probei de dublu la turneul de tenis de la Budapesta (WTA), in urma victoriei obtinute joi in doua seturi, 6-3, 7-5,...

- Perechea romana Irina Begu/Monica Niculescu a fost invinsa de cuplul rus Ekaterina Makarova/Elena Vesnina cu scorul de 6-4, 6-3, miercuri, la Melbourne, in semifinalele probei feminine de dublu din cadrul turneului de tenis Australian Open, primul de Mare Slem al anului. Begu si Niculescu,…