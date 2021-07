Stiri pe aceeasi tema

- Mihaela Buzarnescu a caștigat sambata finala de dublu a turneului de la Budapesta, unde a facut echipa cu reprezentanta țarii gazda, Fanny Stollar. Perechea romano-maghiata a invins in finala cuplul alcatuit din Aliona Bolsova Zadoinov (Spania) și Tamara Korpatsch (Germania).

- Perechea Mihaela Buzarnescu - Fanny Stollar a castigat turneul WTA de la Budapesta, in urma victoriei cu 6-4, 6-4 in fata cuplului spaniolo-german Aliona Bolsova - Tamara Korpatsch, intr-o ora și 16...

- Perechea romano-maghiara Mihaela Buzarnescu/Fanny Stollar s-a calificat, vineri, in finala probei de dublu in cadrul WTA de la Budapesta, dupa ce semifinala a fost anulata in urma retragerii echipei Irina Bara/Sara Errani din competiție.In finala, Buzarnescu si Stollar vor infrunta perechea Aliona Bolsova…

- Perechea romano-maghiara Mihaela Buzarnescu/Fanny Stollar s-a calificat, joi, in semifinalele probei de dublu din cadrul turneului de tenis de la Budapesta, dupa ce s-a impus in sferturi cu 6-2, 7-5 in fața cuplului ungar Anna Bondar/Dalma Galfi. In semifinale, Buzarnescu și partenera sa de joc vor…

- Perechea romano-maghiara Mihaela Buzarnescu/Fanny Stollar s-a calificat, joi, in sferturile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului de tenis de la Budapesta (WTA). Cele doua sportive au trecut cu scorul de 6-2, 7-5 de cuplul maghiar Anna Bondar/Dalma Galfi. Buzarnescu, jucatoare care a obtinut…

- Perechea romano-italiana Irina Bara/Sara Errani a reusit sa acceada in semifinalele probei de dublu din cadrul turneului de tenis de la Budapesta (WTA), dotat cu premii totale de 235.238 de dolari, miercuri, dupa ce le-au invins pe rusoaicele Ana Kalinskaia/Iana Sizikova, principalele favorite, cu 7-6…

- ​Perechea formata din britanicul Neal Skupski și americanca Desirae Krawczyk (cap de serie numarul 7) a câstigat, duminica seara, proba de dublu mixt din cadrul turneului de la Wimbledon.În finala, cei doi au trecut de echipa Joe Salisbury/Harriet Dart (Marea Britanie), scor 6-2,…

- Duminica, favoritele numarul 2 s-au impus, cu scorul de 6-4, 6-2, in finala de 74 de minute, disputata impotriva cuplului Bethanie Mattek-Sands/Iga Swiatek(SUA/Polonia), cap de serie numarul 14. Krejcikova, 25 de ani, a mai castigat French Open la dublu in 2018, tot in echipa cu Siniakova. In acelasi…