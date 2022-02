Stiri pe aceeasi tema

- Guvernele Romaniei si Republicii Moldova se vor intruni maine, pentru prima ședința comuna, la Chișinau. Premierul Nicolae Ciuca va avea convorbiri si cu presedintele Maia Sandu si presedintele Parlamentului, Igor Grosu, a anunțat joi purtatorul de cuvant al Executivului de la București, Dan Carbunaru.…

- Intreaga lume asista la atitudinea și postura agresiva adoptata de catre Federația Rusa in ultimele cateva luni atat fața de vecina ei, Ucraina, cat și fața de structuri occidentale precum NATO și Uniunea Europeana. Observatorii din Romania ar trebui sa fie și ei interesați de modul in care creșterea…

- OMV Petrom se asteapta la o scadere a preturilor la gaze si electricitate incepand cu vara urmatoare, insa nu la nivelurile de anii trecuti, a afirmat, joi, Franck Neel, membru in Directoratul OMV Petrom, in cadrul unei conferinte de presa. El a fost intrebat cum estimeaza evolutia preturilor in acest…

- Benzina și motorina au atins valori record la prețul pe litru in Romania, dupa ce inceputul de an a adus noi creșteri semnificative. In prezent, potrivit datelor Peco-online.ro , prețul mediu al benzinei la data de 25 ianuarie era de 6,59 lei pe litru, in timp ce prețul mediu al motorinei era de 6,52…

- Liderul PSD Iasi, senatorul Maricel Popa, sustine, intr-un mesaj transmis cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Romane, ca in acest an 24 ianuarie va fi sarbatorit la Iasi fara evenimente majore, el precizand ca "pandemia, dar si tensiunile dintre Rusia si Ucraina intregesc un tablou sumbru".…

- Rusia a reluat furnizarea de gaze naturale catre Romania prin Agenția Ucraineana de Transport de Gaze, a declarat miercuri operatorul de stat ucrainean de transport de gaze TSOUA, potrivit Reuters. Gazprom din Rusia a suspendat tranzitul de gaze catre Romania prin Ucraina in aprilie anul trecut și de…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a acuzat marți Federația Rusa de creșterea prețurilor la gaze naturale. "Cred ca știm cu toții motivul creșterii prețurilor gazelor naturale. Este o speculație pe piața gazelor naturale facuta de Federația Rusa prin Gazprom. S-au redus livrarile prin Ucraina.…

- Pretul de referinta in Europa la gaze naturale a trecut peste pragul de 100 de euro pentru un Megawatt-ora, in timp ce exportatorii inregistreaza profituri record. Prețurile la gaze au crescut, inaintea unei serii de licitatii pentru rezervarea de capacitati de transport prin conducte care vor fi un…