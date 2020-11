Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Pro Infrastructura critica licitatia pentru pregatirea Autostrazii Ploiesti-Comarnic-Brasov, afirmand ca are numeroase probleme, printre care o valoare estimata mica sau documentatie cu erori, motive pentru care a fost depusa o singura oferta, iar proiectantii seriosi nu se implica.

- Trei sferturi dintre angajați nu iși doresc sa revina la paradigmele tradiționale de lucru, dinaintea pandemiei de Covid, potrivit unui studiu realizat de Kaspersky. Potrivit unui comunicat al Kaspersky, in cadrul acestui studiu au fost chestionați 8.000 de angajați din IMM-uri din mai multe industrii.…

- Numarul de morti din cauza COVID 19 in Romania in perioada 2-8 noiembrie se apropie de jumatatea numarului de persoane decedate in toata luna octombrie si este mai mare decat cel din iulie. Pe de alta parte, daca in luna septembrie unu din 15 teste era pozitiv, iar in octombrie unu din sapte, in prima…

- COVID-19 a facut o noua victima, de data aceasta din randul politicienilor. Szocs Geza a murit de COVID-19 la Budapesta, decesul fiind confirmat de filiala PEN Club din Ungaria. Szocs Geza, un renumit poet transilvanean, laureat al premiilor Kossuth și Jozsef Attila, decernate de statul maghiar, a murit…

- Expertul in sanatate publica Razvan Cherecheș, profesor la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, vorbește in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX despre evoluția alarmanta a pandemiei de COVID-19, care a adus capacitatea secțiilor de Terapie Intensiva aproape de limita și a obligat mai multe state…

- Asociatia Pro Infrastructura afirma ca documentatia pentru tronsonul 3 al Autostrazii Sibiu-Pitesti este un studiu de fezabilitate minimal din 2008, aspru criticat de Comisia Europeana. „Exista premisele ca majoritatea constructorilor seriosi sa nu depuna oferte, ci doar cei interesati sa speculeze”,…

- Circa 66% dintre romanii intentioneaza sa isi ajusteze cheltuielile, arata un studiu privind comportamentul financiar in contextul pandemiei COVID-19 realizat de BNP Paribas Personal Finance, pe cei 650.000 de clienti ai companiei sub care lucreaza in Romania, Cetelem.

- Cercetatorii de la Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) Cluj-Napoca se afla in contradicție cu ministrul sanatații, Nelu Tataru, in privința felului in care evolueaza an Romania pandemia de Covid-19.