- Guvernul Romaniei a sesizat Curtea de Justiție a Uniunii Europene in privința dispoziției care instituie obligația intoarcerii vehiculului de transport marfuri la unul dintre centrele operaționale in termen de opt saptamani de la plecare. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) și Ministerul Transporturilor…

- Incredibilele turbulente politice la care asistam in ultimii ani, cu guverne multicolore care nu rezista nici macar un an si cu aliante care sfideaza vointa electoratului ar trebui sa ne puna pe ganduri. Caci se pare ca hamletiana intrebare a Cetateanului Turmentat nu mai are niciun raspuns rational.…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis, vineri, ca apelul Partidului Civic Maghiar (PCM) este nefondat si a respins definitiv inregistrarea fuziunii dintre acesta si Partidul Popular Maghiar din Transilvania (PPMT). Minuta sentintei a fost publicata pe portalul instantelor de judecata din Romania. Anterior,…

- Romania a ajuns la 1.789.539 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dupa ce, in bilanțul de miercuri, 8 decembrie, au fost raportate 1.279 de noi imbolnaviri.La ora 11.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri și numarul actualizat de decese, urmand ca la ora…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, l-a contrazis marți pe Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR Mugur Isarescu care a spus recent ca „haosul liberalizarii pieței a determinat o creștere de 46% a prețurilor la energie in Romania, caz unic in UE”. „Liberalizarea pretului la gaze…

- Declarațiile ministrului Finanțelor Adrian Caciu, dar și cele ale liderului PSD Marcel Ciolacu legate de modul in care fostele guverne au administrat bugetul sunt puse de președintele PNL Florin Cițu pe seama euforiei de a intra la guvernare. „Pun aceste declaratii, si ma intereseaza cele ale presedintelui…

- Operatorii economici nerezidenți pot opta pentru utilizarea sistemului național privind factura electronica RO e-Factura în relația comerciala B2B sau în relația B2G. În acest sens, ei vor trebui sa completeze formularul 083, conform unui proiect al Agenției Naționale de Administrare…

- 29 octombrie: Se naștea Regina Maria a Romaniei, una din cele mai indragite figuri ale istoriei, numita in popor „mama ranitilor” si „regina soldat” 29 octombrie: Se naștea Regina Maria a Romaniei, una din cele mai indragite figuri ale istoriei, numita in popor „mama ranitilor” si „regina soldat” Maria…