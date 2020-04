Stiri pe aceeasi tema

- Trei copii cu dizabilitați dintr-o casa de tip familial din București au fost diagnosticați, sambata, cu COVID 19. O asistenta medicala care lucreaza in centrul respectiv a fost testata pozitiv la finalul lunii trecute.In centrul respectiv sunt gazduiți cinci copii, iar doi dintre aceștia au testele…

- Principalii producatori de petrol a lumii, in frunte cu Arabia Saudita si Rusia, s-au inteles joi intr-o reuniune de urgenta, cu exceptia Mexicului, asupra unei reduceri a productiei cu 10 milioane de barili pe zi in lunile mai si iunie, a anuntat vineri Organizatia Tarilor Exportatoare de Petrol…

- Premierul Ludovic Orban a facut, luni, intr-o ședința de Guvern, cateva precizari despre izolarea sau plasarea in carantina a șoferilor care efectueaza curse de transport, prevazute in Ordonanța Militara nr 4. Prim-ministrul a explicat ca izolarea in cazul lor dureaza din momentul reintoarcerii dintr-o…

- Nelu Tataru a anunțat ca azi va pune capat conflictului dintre Guvern și Primaria Capitalei in privința testarii populației prin refuzul de a semna pentru efectuarea studiului de testare in București. Motivul este faptul ca, oricum, Romania are intarzieri la testare și capacitatea ar fi și mai mult…

- Persoanele peste 65 ani vor avea un regim mai relaxat de deplasare, fara declarații Ministrul de Interne Marcel Vela si secretarii de stat Bogdan Despescu si Raed Arafat anunta, duminica seara, noi masuri ce vor fi luate in Romania in incercarea de a limita efectele epidemiei de COVID19. La o saptamana…

- Ministrul de Interne Marcel Vela a anuntat intr-o conferinta de presa, sustinuta la sediul Ministerului Afacerilor Interne, noile masuri care se vor aplica in Romania, prin Ordonanta Militara numarul 4. Printre ele, Vela s-a referit si la persoanele in varsta de 65 de ani, care vor beneficia de masuri…

- Ministrul de Interne Marcel Vela și secretarii de stat Bogdan Despescu și Raed Arafat fac declarații de presa la sediul MAI.Cele mai importante declarații ale ministrului de Interne:Masurile dispuse se vor ridica sau relaxa atunci cand suntem convinși ca s-a limitat raspandirea acestui virus.Sunt, poate,…

- De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 755 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 24 persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentru acestea fiind dispusa…