Bursele europene, la cel mai ridicat nivel din ultima lună, pe fondul încetinirii extinderii pandemiei Bursele europene, la cel mai ridicat nivel din ultima luna, pe fondul incetinirii extinderii pandemiei Bursele europene au inchis sedinta de marti in crestere, pentru a doua zi consecutiv, pe fondul incetinirii extinderii pandemiei de coronavirus (Covid-19), transmite Reuters. După ce în timpul zilei a crescut cu 3,3%, indicele pan-European STOXX 600 a închis în creştere cu 1,9%, cel mai ridicat nivel din aproape o lună. Bursa din Germania a fost în frunte, cu un avans de 2,8%, în timp ce pieţele bursiere din Spania şi Italia au înregistrat… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

