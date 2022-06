Bursele europene au închis vineri în scădere puternică, reacţionând la deciziile de politică monetară anunţate de BCE Indicele paneuropean Stoxx 600 a incheiat ziua in scadere cu 2,7%, componenta bancara scazand cel mai mult, cu 4,9%, in timp ce toate sectoarele si bursele majore au inchis in teritoriu negativ. DAX al bursei din Frankfurt a coborat cu 3,08%, CAC 40 al bursei din Frankfurt cu 2,7%, iat FTSE 100 al bursei din Londra cu 2,12%. BCE si-a confirmat joi intentia de a majora ratele dobanzilor cu 0,25 de puncte procentuale la reuniunea sa din iulie, fiind asteptata o noua crestere in septembrie, a carei amploare va fi determinata de perspectivele inflatiei pe termen mediu. Banca centrala si-a revizuit… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

