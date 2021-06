Stiri pe aceeasi tema

- De acum este oficial: Marius Șumudica este noul antrenor al celor de la CFR Cluj, acesta venind în locul lui Edi Iordanescu (a ales sa plece dupa ce a cucerit titlul în Liga 1 alaturi de formația din Gruia). Ce spune Marius Șumudica despre venirea la CFR Cluj "Ieri (n.r.…

- Departamentul de licentiere din cadrul Federatiei Romane de Fotbal a acordat licenta de participare in primul esalon unui numar de 24 cluburi, 16 din Liga I si 8 din Liga a II-a, se arata intr-un comunicat de presa publicat, luni, pe site-ul FRF, potrivit Agerpres. Procesul de licentiere a…

- Managerul clubului Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, Cornel Sfaiter, a declarat, marti, la finalul Adunarii Generale a Ligii Profesioniste de Fotbal, ca spera ca gruparile din Liga I sa gaseasca intelegere in Comitetul Executiv al Federatiei Romane de Fotbal pentru ca din sezonul urmator echipele sa fie…

- Antrenorul formatiei Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, Leo Grozavu, a afirmat, marti, intr-o conferinta de presa, ca echipa sa este in grafic, dupa primele trei partide disputate in play-off-ul Ligii I de fotbal, cand a intalnit primele trei clasate, FCSB, CFR Cluj si Universitatea Craiova. "Nu…

- Formatia CFR Cluj a învins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 3-0 (0-0), echipa Academica Clinceni, în prima etapa a play-off-ului Ligii I.Golurile au fost marcate de Paun ’53, Deac ’56 si Debeljuh ’90, informeaza News.ro.Au evoluat echipele:CFR Cluj:…

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat, în cursul zilei de luni, stadionul pe care FCSB (liderul ierarhiei) va juca în play-off-ul Ligii 1 meciurile considerate pe teren propriu. Astfel, conform LPF gruparea bucureșteana va juca pe Stadionul Marin Anastasovici, din Giurgiu, partidele…

- Trei meciuri din Liga 1 se vor disputa simultan in aceasta seara, de la ora 20:30, liveTEXT pe GSP.ro. Este vorba despre Dinamo - Academica Clinceni, FC Argeș - Chindia și FC Voluntari - FC Botoșani. Acestea vor stabili ultimele doua echipe din play-off. 4 echipe sunt deja calificate in play-off: FCSB,…

- In ultimii cinci ani, Octavian Grigore a fost “omul bun la toate” in clubul Petrolul, in fiecare sezon bifand atat functii administrative in club, cat si meciuri, efectiv ca tehnician principal al echipei! Acum, a sosit, din nou, un astfel de moment, cel putin o saptamana, un meci, Tavi sa fie “sef“,…