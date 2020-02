Bursa din SUA, cea mai mare cădere din istorie din cauza coronavirus. "Acţiunile şi obligaţiunile ne spun că vine Apocalipsa" Indicele S&P500 al Bursei de la New York a scazut cu 4,42% pe fondul cresterii spectaculoase a vanzarilor pe pietele financiare internationale, pe masura de apar informatii despre raspandirea epidemiei de coronavirus. Bursa americana s-a prabusit cu peste 10 la suta fata de nivelul inregistrat vinerea trecuta, fiind cel mai mare cadere de la criza financiara globala din 2008. Indicele Dow Jones Average Industrial a cazut cu 1.190,95 de puncte, fiind cea mai mare cadere nominala de o zi din istoroia de peste 100 de ani de cand este masurat. Investitorii vand actiuni si se grabesc… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Florin Cițu, a declarat ca s-a imprumutat pe 30 de ani, pentru ca așa a facut și PSD. Pe de alta parte, susține ca Romania ar fi transmis neincredere daca se angaja in imprumut pe 1 an. Președintele de ședința: Intrebarea era de ce - n.r. a fost facut imprumutul- pe…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, susține ca cele trei luni de guvernare ale PNL au avut un efect pozitiv in economie, iar daca liberalii vor reuși sa caștige alegerile anticipate, atunci ”vor urma lucruri fantastice pentru toți romanii”.Citește și: Dacia lanseaza primul model de autovehicul…

- Ministrul Finantelor, Florin Cițu a declarat joi ca pentru a avea dobanzi mai mici, Romania trebuie sa rezolve problema deficitelor, exact așa cum afirma și guvernatorul Bancii Naționale, Mugur...

- Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, spune ca in tara noastra nu se poate discuta de epidemie de gripa, dar ca exista intensificari ale circulatiei virusului gripal in cateva zone, respectiv Bucuresti si Brasov. El a precizat ca pana in prezent au fost inregistrate cu 20…

- Virusul ucigaș din China a ajuns și in Romania! In ce orașe au fost depistate primele… S-au luat masuri draconice in China, unde 25 de oameni au murit și alte sute au fost infectate cu temutul coronavirus. Milioane de locuitori din trei metropole au fost izolați de restul lumii. E carantina acolo, iar…

- Parcul auto din Romania a crescut la peste 8,2 milioane vehicule in 2018 insa infrastructura rutiera nu tine pasul, se arata in cel mai recent studiu PwC Digital Auto Report, scrie Agerpres.Consultantii companiei atrag atentia, de asemenea, si asupra faptului ca municipiul Bucuresti se afla…

- Fostul ministru de Finanțe Eugen Teodorovici anunța ca Romania va intra in criza economica. Social - democratul susține ca intreaga situație e cauzata de masuri incoerente luate de PNL, care a facut deficitul bugetar sa explodeze.Citește și: E SHOW in Guvernul Orban: ministrul Sanatații promite…