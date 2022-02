Stiri pe aceeasi tema

- Masurile pe care Occidentul a inceput sa le ia impotriva Rusiei, in urma razboiului pe care Vladimir Putin l-a declarat Ucrainei, ii preocupa pe cetațenii ruși. Recent, aceștia au inceput sa ia cu asalt bancomatele din Moscova in cautate de numerar, temandu-se de o posibila devalorizare a monedei naționale.…

- Finlanda a declarat vineri ca nu va trimite concurenti la finala Eurovision 2022 in cazul in care Rusia va avea voie sa participe, in timp ce alti radiodifuzori publici europeni, inclusiv din Ucraina, au solicitat interzicerea participarii Rusiei la concursul muzical.Organizatorii concursului muzical…

- Regiunea Rostov de la frontiera Rusiei cu Ucraina a declarat sambata starea de urgenta, din cauza afluxului de refugiati din estul Ucrainei, unde regiunile separatiste Donetk si Lugansk au ordonat evacuarea civililor.

- Seful diplomatiei americane Antony Blinken a cerut joi Rusiei, in cadrul ONU, „sa renunte la calea razboiului”, in timp ce a descris scenariul unui atac asupra Ucrainei pe care Washingtonul il considera iminent, informeaza Agerpres , care preia AFP. „Ma aflu aici nu pentru a incepe un razboi, ci pentru…

- Secretarul de stat al SUA (ministrul afacerilor externe), Antony J. Blinken, a anunțat luni, 14 februarie, ca Ambasada americana de la Kiev se muta temporar la Lviv, un oraș in vestul Ucrainei, din cauza amenințarii cu un atac al Rusiei asupra capitalei ucrainene. Blinken reia apelul adresat cetațenilor…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, si-a exprimat luni, in cursul unor convorbiri telefonice separate cu miniștrii de externe rus si ucrainean, Serghei Lavrov, respectiv Dmitro Kuleba, „profunda sa ingrijorare fata de tensiunile crescute” intre Rusia si Occident legate de Ucraina, a indicat…

- Teama de o iminenta invazie rusa a Ucrainei a afectat vineri Bursa de Valori din New York, deja febrila și cautand o direcție dupa inflația record și veștile venite dinspre Fed privind creșterea dobanzii cheie, scrie AFP.

- Eforturile diplomatice se intensifica in incercarea de a opri o eventuala invazie a Rusiei in Ucraina. La cererea Statelor Unite, Consiliul de securitate al ONU s-a reunit la New York. Incep sa prinda contur și sancțiunile pe care le risca Moscova.