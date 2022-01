Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a deschis in crestere sedinta de tranzactionare de luni, iar la 30 de minute de la debut inregistra schimburi de 2,577 milioane de lei (520.894 de euro). Indicele principal BET, care arata evolutia celor mai lichide 17 companii, era pe plus cu 0,09%, iar indicele BET-Plus, care indica evolutia celor mai lichide 37 de actiuni de la BVB, era in crestere tot cu 0,10%. Totodata, indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, a consemnat un avans de 0,08%, in timp ce reperul de randament al fondurilor de investitii, BET-BK, a inregistrat o apreciere…