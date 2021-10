Bursa a crescut cu peste 4,6 miliarde de lei în ultima săptămână Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a castigat 4,621 miliarde de lei la capitalizare, respectiv 2,1%, in aceasta saptamana. Valoarea tranzactiilor cu actiuni a inregistrat o scadere cu 33,24%, in comparatie cu saptamana anterioara. Potrivit datelor publicate de BVB, capitalizarea bursiera a ajuns la 221,829 miliarde de lei in perioada 4 – 8 octombrie 2021, de la 217,207 miliarde de lei consemnate in saptamana 27 septembrie – 1 octombrie 2021. Tranzactiile cu actiuni au generat un rulaj de 232,072 milioane de lei in aceasta saptamana, in scadere de la 347,632 milioane de lei, in perioada anterioara.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

