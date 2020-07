Stiri pe aceeasi tema

- Burger King a deschis in timpul pandemiei un restaurant in Piata Universitatii din Capitala, operat de catre AmRest, una dintre cele mai mari platforme europene de restaurante si servicii alimentare, iar compania vrea sa se extinda in Romania si sa faca angajari. Alan Laughlin, presedinte…

- ”La inceputul acestui an, inainte de pandemie, ne propusesem deschiderea a sase noi restaurante. Am luat in calcul la momentul respectiv si expansiunea in alte orase mari din afara Bucurestiului. O parte dintre aceste proiecte sunt deja incepute si speram sa le deschidem in aceasta jumatate a anului.…

- Burger King a deschis in timpul pandemiei un restaurant in Piata Universitatii din Capitala, operat de catre AmRest, una dintre cele mai mari platforme europene de restaurante si servicii alimentare, iar compania vrea sa se extinda in Romania si sa faca angajari. Alan Laughlin, presedinte Burger…

- ”La inceputul acestui an, inainte de pandemie, ne propusesem deschiderea a sase noi restaurante. Am luat in calcul la momentul respectiv si expansiunea in alte orase mari din afara Bucurestiului. O parte dintre aceste proiecte sunt deja incepute si speram sa le deschidem in aceasta jumatate a anului.…

- Odata cu aceasta mișcare, jafurile au luat amploare in mai multe zone din țara. Vlad Marinov, cel care ii coordoneaza pe cei care dau spargeri in Ploiesti si-a extins "teritoriul" inclusiv spre Capitala, iar Poliția Romana il cauta. Mai exact, acesta este foarte bine cunoscut drept seful camatarilor…

- Trendul de ieftinire a carburanților, din ultimele doua luni, a luat sfarșit. Petrom a inceput sa scumpeasca, iar, carburanții, adaugand succesiv 3 bani, apoi 4 bani pe litru pentru benzina și motorina comercializate in statele proprii. Astfel, la stația Petrom Alexandriei din București, cea mai ieftina…

- Un nou restaurant Burger King cu livrare la domiciliu a fost deschis sambata in zona Piata Universitatii, deocamdata, doar pentru serviciile de tip food delivery, extinzand astfel aria de livrare, a anuntat AmRest.

- Totodata, agenția de evaluare a confirmat ratingurile pentru datoria pe termen lung in valuta si moneda locala ale oraselor respective la „BBB minus”. Decizia vine dupa ce, saptamana trecuta, Fitch a revizuit perspectiva de rating a Romaniei, de la stabila la negativa, pe fondul influentelor raspandirii…