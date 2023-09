Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul polonez al Agriculturii, Robert Telus, a declarat vineri ca Polonia, Bulgaria, Ungaria, Romania si Slovacia sprijina extinderea, pana la finalul anului, a interzicerii de catre UE a importurilor de cereale din Ucraina catre acele tari, transmite Reuters. In luna mai, Uniunea Europeana a permis…

- Ministrul polonez al Agriculturii, Robert Telus, a declarat astazi ca Polonia, Bulgaria, Ungaria, Romania si Slovacia sprijina extinderea, pana la finalul anului, a interzicerii de catre UE a importurilor de cereale din Ucraina catre aceste state, transmite Reuters.

- Stocarea energiei ar trebui sa fie principala preocupare la nivelul sistemului energetic national, deoarece, fara aceasta componenta, introducerea de noi capacitati de productie din surse regenerabile va crea dezechilibre greu de gestionat, a declarat, pentru AGERPRES, ministrul Energiei, Sebastian…

- Ministrul mediului, Mircea Fechet a declarat la Cluj-Napoca, in cadrul evenimentului ”Reciclam in Romania”, ca incepand de luni, 31 iulie 2023, ora 10:00, persoanele fizice se pot inscrie in cadrul Programului privind privind casarea autovehiculelor uzate – Rabla Local. Bugetul programului este de…

- Cinci state membre UE din Europa Centrala si de Est (CEE) vor cere impreuna miercuri Uniunii Europene sa extinda embargoul privind importurile de cereale din Ucraina dincolo de termenul limita care expira in 15 septembrie, pentru a preveni perturbari majore ale pietei, a declarat

- Miniștrii agriculturii din Polonia, Bulgaria, Ungaria, Romania, Slovacia și omologii lor din Republica Moldova și Ucraina se reunesc astazi la Varșovia pentru a discuta despre situația de pe piețele agricole, ca urmare a agresiunii Rusiei impotriva Ucrainei, informeaza Rador.Cele cinci țari ar dori…

- Ministrul mediului, apelor și padurilor, Mircea Fechet, a deschis astazi seria de conferințe regionale din cadrul campaniei naționale de conștientizare și educare privind colectarea separata a deșeurilor, ”Reciclam in Romania”. Prima conferința a fost organizata la Bacau in prezența reprezentanților…

- Romania va fi lovita de furtuni și inundații puternice in urmatoarele doua luni.„Efectele schimbarilor climatice sunt evidente. Acestea se manifesta prin precipitații abundente, care genereaza inundații rapide, mai ales in anumite zone foarte localizate și care genereaza in același timp și seceta in…