- Cartușe, capse și o arma letala artizanala, deținute ilegal, au fost descoperite de catre polițiștii clujeni la reședința unui barbat în urma unei percheziții. Cercetarile continua fața de barbat pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor, bunurile…

- Un barbat de 31 de ani, din comuna Nereju, recidivist, a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Focșani pentru savarșirea infracțiunii de talharie calificata. Victima este chiar bunica sa, in varsta de 87 de ani, pe care a snopit-o in bataie și a…

- Activitatile de cercetare si documentare efectuate de politistii maramureseni, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Maramures, cu privire la cazul de viol si omor semnalat la Viseul de Sus, au dus la prinderea persoanei suspecte de comiterea faptelor. Este vorba…

- Politistii si procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Maramures efectueaza o perchezitie in sectia de Ortopedie a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Baia Mare, a declarat, joi, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al IPJ Maramures, Florina Metes....

- Șoferul din Craiova care a lovit cu mașina o fetița și pe tatal ei pe o trecere de pietoni și a fugit de la locul accidentului a fost reținut pentru 24 de ore. Polițiștii au desfașurat 11 percheziții in județul Dolj, in urma carora au fost reținuți și trei prieteni ai barbatului. Anchetatorii au descins,…

- In cursul zilei de duminica, o persoana a sunat la 112 și a sesizat ca o persoana este decedata intr-un imobil de pe strada Infrațirii din municipiul Brașov. La fața locului s-au deplasat echipaje de poliție, care au inceput cercetarile, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa…

- Un politist din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate (SCCO) Olt a ajuns in stare grava la spital, dupa ce a fost impuscat in zona capului de iubita sa. Anchetatorii spun ca pistolul s-a descacat in timp ce era manevrat de femeie, ea fiind ranita la mana. Medicii spun…