- Am trait un an, chiar un an și ceva, in care, domniile voastre ați ingaduit și suportat confesiunile mutului care singur nu-și putea invinge disperarea. Impreuna am reușit. Biletul de externare din plans, iscalit de voi și confirmat de mine ca sunt de acord cu toate riscurile operației pe lacrima…

- Marcel Ciolacu a anuntat ca Alexandru Rafila s-a alaturat echipei de candidati ai PSD la alegerile parlamentare. Liderul social-democratilor a precizat ca este nevoie de specialisti in Parlament care sa faca legislatie in lupta cu pandemia de coronavirus.

- Liviu Varciu și Pepe sunt foarte buni prieteni. In urma cu21 de ani, insa, lucrurile stateau total diferit, Liviu Varciu facanddeclarații abia acum despre momentul in care Pepe i-a furat iubita și s-ar fiprezentat chiar la ziua lui de naștere la brațul ei.„Sa vi-l spun pe fratele meu, Pascu Ionuț. Eu…

- Aseara, scultorița Anca Iacob, a trimis in telefonul performant al fiicei mele, stadiul in care se gasește, din lut maleabil, portretul meu efigie pe care intenția dominanta ar fi sa-l postez aproape de intrarea in Muzeul Pietrei la Sangeru. Discret dar vizibil. De cand țin un fel de jurnal la vedere…

- La data de 8 octombrie s-au implinit 147 de ani de la nasterea cunoscutei jurnaliste si prozatoare Otilia Marchis (1873-1951) ce face parte din galeria personalitatilor culturale careiene. Prozatoarea romanca din Carei este disprețuita și la ora actuala de administrația UDMR ce conduce orașul prin…

- Ca un leac scump, vine mesajul de dimineata din Sangeru …. Multumesc maestre pentru atatea cuvinte si subiecte ce ni le transmiteti….mie cel putin, mi se lipsesc exact acolo unde e urma de rana….. Spun urma caci dupa vreo 33 de ani de cand batatoresc alte meleaguri cu pasii mei, incepe sa ramana doar…

- Germanii care au caini vor fi obligati sa ii plimbe de doua ori pe zi. O noua lege va reglementa numarul cainilor dintr-o gospodarie, dar si conditiile de trai. Una din cinci locuinte in Germania are un caine.Citește și: Lista lui Firea: Cine sunt ceilalți candidați, pe langa VIP-uri, pe lista…

- Cainele polițist Suier apare intr-o postare pe Facebook a Ministerului Afacerilor Interne și arata cum trebuie purtata corect masca de protecție. Postarea a devenit virala, fiind distribuita de mii de internauți.