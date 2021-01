Bune şi rele la o echipă decimată Politehnica Iasi a irosit posibilitatea de a parasi ultimul loc al clasamentului Ligii I de fotbal dupa ce a pierdut duminica, la Medias, cu 1-2, in runda a treia a returului. Statisticile au reliefat caracterul echilibrat al meciului. Gazdele s-au impus la limita la suturi pe poarta (6-4) si cornere (5-4), raportul la incercari in afara portii a fost egal 4, iar oaspetii au castigat la ocazii importante: 4-5. Partida a avut mai multe "felii", &ic (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica Iasi continua sa pregateasca revenirea in circuitul competitional. Dupa cum v-am informat, primul meci oficial al formatiei iesene in 2021 va avea loc miercurea viitoare, de la ora 17:00, in deplasare, cu echipa targovisteana Chindia. Partida, din prima etapa a returului Ligii I de fotbal…

- Partida dintre Academica Clinceni și Dinamo, din runda cu numarul 15 a Ligii 1, se joaca duminica, de la ora 21:00, pe arena „Ion Comșa” din Calarași. Liga Profesionista de Fotbal a programat disputa dintre Clinceni și Dinamo in nocturna. Cum arena ilfoveana nu deține o astfel de instalație, elevii…

- Echipa de fotbal Unirea Dej a incheiat la egalitate, scor 3-3, intalnirea cu Sanatatea Cluj, la capatul unui meci dramatic, ultimul din acest an. Elevii lui Dragoș Militaru au condus de trei ori, dar s-au vazut egalați de fiecare data. Partida dintre FC Unirea Dej și Sanatatea Cluj – care s-a disputat…

- FC Viitorul se afla pe locul sase in clasament, pozitie care asigura calificarea in play off. S au stabilit zilele si orele mecurilor din etapa a 11 a a Ligii 1 la fotbal.In aceasta runda, FC Viitorul locul 6, cu 16 puncte intalneste in deplasare Academica Clinceni locul 5, cu 16 puncte .Partida se…

- Confruntarea FC Viitorul Dinamo conteaza pentru etapa a zecea a Ligii 1. In intalnirile directe de pana acum, echipa de pe litoral are palmares pozitiv. Ultima victorie a FC Viitorul s a inregistrat in sezonul trecut, pe 2 iulie a.c., la Ovidiu. FC Viitorul sustine duminica, 8 noiembrie, de la ora 21.00,…

- Oficialii gruparii Poli Iași au realizat o ancheta interna dupa ce instalația de nocturna s-a defectat la meciul cu FC Viitorul. Duelul din etapa a IX-a din Liga 1 la fotbal a fost câștigat la "masa verde" de gruparea constanțeana cu 3-0. Cine este vinovat"În…

- Meciul de fotbal dintre Politehnica Iasi si Viitorul Constanta a fost suspendat in minutul 55, duminica seara, din cauza stingerii nocturnei pe stadionul „Emil Alexandrescu” din Iasi. Partida se disputa in cadrul etapei a 9-a a Ligii I. In momentul intreruperii partidei, gazdele conduceau cu 2-1. Nocturna…

- Meciul dintre Politehnica Iasi si FC Viitorul Constanta a fost suspendat in min. 55, la scorul de 2-1 pentru echipa gazda, duminica seara, din cauza stingerii nocturnei pe stadionul ''Emil Alexandrescu'' din Iasi, in etapa a 9-a a Ligii I. Arbitrul Horia Gabriel Mladinovici (Bucuresti)…