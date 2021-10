Stiri pe aceeasi tema

- La meciul cu Dobrogea Sud Constanța, programat duminica, de la ora 12.00, in Sala Sporturilor, „CSMeii” nu va conta pe antrenorul Sandu Iacob și pe jucatorii Costea și Serhel, toți trei fiind infectați cu noul Coronavirus La omul sarac nici boii nu trag. Ignorata de municipalitate in ceea ce privește…

- Știința Bacau- Universitatea Cluj (sambata, ora 17.00, Sala Sporturilor) Dupa o pauza de jumatate de an, echipa de volei feminin Știința Bacau se pregatește sa revina in fața publicului propriu. O va face sambata, de la ora 17.00, cu ocazia meciului din etapa a doua a Diviziei A1, contra Universitații…

- Apropiate geografic, dar și de situația cenușie din clasament, CSM Bacau și CSM Vaslui se vor lupta sambata pentru primele puncte ale sezonului. „CSMeii” lui Sandu Iacob vin dupa o infrangere cu 33-31 la Suceava, intr-un joc in care, pentru prima data de la startul campionatului, au putut conta pe o…

- Sambata, la debutul acasa in campionat, CSM Bacau primește vizita campioanei Dinamo București, intr-un meci care va incepe la ora 12.00. Accesul publicului in Sala Sporturilor este gratuit, dar se va face in baza protocolului medical anti-Covid Dupa Steaua, Dinamo. La mai puțin de o saptamana dupa infrangerea…

- Revenita de la Baia Mare, unde s-a impus in turneul la care au mai participat gazdele de la Minaur, Potaissa Turda și Poli Timișoara, prim-divizionara de handbal masculin CSM Bacau iși va continua seria jocurilor de verificare. De data aceasta, pe teren propriu, in Sala Sporturilor. Clubul bacauan a…

- In acest week-end mai mulți cetațeni din municipiul Bacau au fost surprinși de polițiștii locali din cadrul Serviciului Ordine Publica și Evidența Persoanei ca au consumat in parcuri semințe fara a respecta normele de curațenie. Toți cei care au fost gasiți in zona centrala, Parcul Cancicov, Parcul…

- In 2021, Asociația Naționala Cultul Eroilor „Regina Maria” implinește 30 de ani. Dar, astazi, 22 iulie, Filiala „Colonel Corneliu Chirieș”, din Bacau, ajunge la 29 de ani. Sunt membru al acestei organizații, declarata „de utilitate publica” in anul 2014, și fac pentru ea, dupa puterile mele, cate un…