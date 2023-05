Bun venit în lumea rarefiată a meritocrației cu damf de prostie îngâmfată de Pavel Lucescu Dupa ani de numiri pur mafiote specifice junglei anilor 90-2000, in instituțiile statutului, mai ales cele cu miza mare (Justiție, Economie), s-a trecut, cam de cand am intrat in UE, la teatrul prost jucat al ”profesioniștilor și tehnocraților” aleși pe criterii așa zis ”meritocratice”. Condiția minimala: un dosar profesional cat de cat decent, ideal șef de promoție sau ceva cursuri pe-afara cu patina de Harvard. Dar criteriul asta meritocratic de care fac caz mai toți politicienii azi te induce in eroare destul de bine. Pentru ca, de fapt, calitatea, alta decat dosarul ”corect”,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

