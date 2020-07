Stiri pe aceeasi tema

- Remdesivir este primul medicament de pe piața care a aratat o eficacitate relativa in cazul COVID-19. Acesta va fi autorizat in Elvetia pentru tratarea pacientilor atinsi de aceasta boala, in afara studiilor clinice, a anuntat joi institutul Swissmedic, potrivit AFP....

- Gilead Sciences a stabilit pretul unei serii de tratament antiviral remdesivir la 2.340 de dolari pe pacient, pentru tarile bogate, si a convenit sa trimita aproape toata productia medicamentului in Statele Unite, in urmatoarele trei luni, transmite Reuters.

- Agenția Europeana a Medicamentului a recomandat ieri punerea pe piața a medicamentului Remdesivir, care va ajunge și in Romania, dupa ce va primi și aprobarea Comisiei Europene. In urma cu doua luni, ministrul Sanatații, Nelu Tataru, vorbea despre posibilitatea ca pacienții romani cu Covid-19 sa poata…

- Gilead intentioneaza totodata ca pana in luna august sa inceapa studii clinice pentru o versiune inhalatoare, mai usor de administrat, a medicamentului antiviral, care in prezent este administrat doar intravenos. Remdesivir este in fruntea luptei cu noul coronavirus, dupa ce un studiu clinic a aratat…

- Uniunea Europeana anunța ca un medicament folosit in tratarea osteoporozei ar putea fi un tratament eficient pentru pacienții COVID-19 cu simptome ușoare sau asimptomatici, a informat Comisia Europeana, potrivit MEDIAFAX.Potrivit unui comunicat al CE, consorțiul utilizeaza infrastructura europeana…

- Președintele Societații Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS, recomanda oamenilor sa nu incerce sa cumpere de pe internet Remdesivir, noul medicament autorizat in Statele Unite ca terapie pentru Covid-19, pentru ca produsul care ar fi de vanzare pe internet in mod…

