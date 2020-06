Bulibasa si srantocul satului Se gandeste Bulibasa sa il cheme pe cel mai sarac om din sat. Il cheama pe unul si zice: – Ma, tu ai casa cu 3 etaje? – Nu, Bulibasa! – Ma, da tu ai masini sau gipuri? – Nu, Bulibasa! – Ma da tu ai lant de aur? – Nu, Bulibasa! – Atunci sa nu mai vii la mine pana nu ai tot ce tiam spus! – Bine, Bulibasa! Se duce tiganul acasa si o striga pe nevastasa: – Femeie!Spune la oamenii mei sa darame ultimele 5 etaje de la casa, sa vanda halicopterele si sa cumpere masini si gipuri si de acum in colo cainele va sta in casa si voi purta eu lantu! Articolul Bulibasa si srantocul satului apare prima data in… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

