- Raportul privind dronele cazute in Delta a fost finalizat si inaintat Parchetului General, iar, potrivit informatiilor, acestea au fost lovite de apararea antiaeriana ucraineana si nu au vizat teritoriul Romaniei, a afirmat, miercuri, ministrul Apararii, Angel Tilvar, in Parlament, la Ora Guvernului.…

- Un grup de 27 persoane, condus de preotul din Șieu, Ioan Creța, aflat in pelerinaj in Israel, a fost surprins de razboiul care a inceput aici sambata. Din fericire, oamenii au ajuns cu bine acasa, in aceasta dimineața, spune prefectul județului, Teofil Cioarba. Un grup format din 27 de credincioși,…

- Telelink Business Servicess SRL, firma controlata de grupul TBS, unul dintre cei mai mari integratori de sisteme IT din Bulgaria, nu a primit autorizația CSAT pentru utilizarea echipamentelor de infrastructura 5G in Romania, pe motiv ca ar prezenta riscuri la adresa securitații naționale. Pe de alta…

- Astazi, de Ziua Armatei Naționale a Republicii Moldova, Președinta Maia Sandu, care este și Comandantul Suprem al Forțelor Armate, i-a felicitat pe toți aparatorii țarii. „Le sintem recunoscatori eroilor cazuți in lupta pentru independența țarii. Le mulțumim veteranilor, ofițerilor din efectivul armatei,…

- 57% dintre cetatenii Municipiului Bucuresti considera ca in Romania consumul de droguri este unul de amploare comparativ cu alte state, releva studiul "Perceptii asupra consumului de droguri", dat publicitatii marti de Grupul de Studii Socio-Comportamentale Avangarde,

- Oleksii Reznikov, ministrul ucrainean al Apararii, considera ca, dupa moartea lui Prigojin, nu se mai poate vorbi, la propriu, de grupul Wagner ca forța militara serioasa. ”Grupul nu mai exista”, a spus Reznikov intr-un interviu pentru ”Welt am Sonntag”. Dar, in opinia ministrului ucrainean, dispariția…

- Ministerul ucrainean al Apararii a publicat pe rețelele sociale doua inregistrari video care prezinta mai mulți militari ruși surprinși in camp deschis de un bombardament in care ucrainenii folosesc bombe cu dispersie.

- Securitatea in Balcanii de Vest reprezinta o prioritate strategica a Armatei Romaniei, a declarat seful Statului Major al Apararii (SMAp), generalul Daniel Petrescu, aflat in vizita in Serbia, la invitatia omologului sau, Milan Mojsilovic.