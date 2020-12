Bulgaria: Washington-ul este în favoarea abandonării proiectului nuclear Beléné Statele Unite au propus Bulgariei sa renunțe la construcția unei a doua centrale nucleare în țara, în timp ce acest proiect, situat în Béléné (nord), s-a blocat de ani de zile, potrivit unui comunicat al ambasadei publicat vineri, citat de AFP.

Programul a fost suspendat de mai multe ori din motive de cost și rentabilitate, chiar daca doua reactoare au fost deja livrate de Rusia.

Șapte grupuri, inclusiv CNNC-ul chinez, Rosatom-ul rus cu Framatome-ul francez și American General Electric și sud-coreenii de la KHNP, au depus oferte în august 2019… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

