- Inspectorii vamali din Bucuresti au confiscat parfumuri, articole de imbracaminte, incaltaminte si marochinarie contrafacute in valoare de aproximativ 20.000 euro, produse gasite in doua autocare de transport persoane care circulau pe relatia Turcia - Romania.

- In perioada 10-14 octombrie, Geoffrey R. Pyatt, asistentul Secretarului de Stat pentru Resurse Energetice din cadrul Biroului de Resurse Energetice, va calatori la Istanbul, in Turcia, la Bucuresti, in Romania, si la Sofia, in Bulgaria, unde se va intalni cu reprezentanti guvernamentali si cu lideri…

- Perchezitiile de luni au loc in birourile companiei NIS Petrol (Nafta Industrija Srbije) din Timisoara, cat si la mai multe locuinte apartinand unor angajati ai acestei companii, atat din Timisoara, cat si din Bucuresti. Anchetatorii ridica mai multe documente si computere. Potrivit unor surse din…

- Premierul Nicolae Ciuca a dat asigurari, sambata, ca Romania are cantitatile necesare de gaz, iar tara noastra nu va suferi din lipsa acestuia in iarna 2022 – 2023.Seful Executivului s-a aflat sambata la Sofia, unde a participat la evenimentul de lansare a exploatarii comerciale a Interconectorului…

- In ziua de 29 septembrie, la ora 14:32:38 (ora locala a Romaniei), s-a produs in Bulgaria un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.3, la adancimea de 10km.Seismul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 55km E de Sofia, 87km NV de Plovdiv, 178km S de Craiova, 184km E de Nis, 203km SV de Ruse, 226km…

- Vicepremierul Andrei Spinu, a participat la reuniunea ministeriala prezidata de premierul roman Nicolae Ionel Ciuca, organizata in marja Conferinței internaționale a gazului in Romania, in data de 22 septembrie 2022. La reuniune au participat și miniștri ai Energiei din Romania, Ucraina, Azerbaidjan,…

- Sportivul radauțean Iulian Lungu face parte din lotul național al Romaniei care participa in aceste zile la Campionatul Mondial de lupte greco-romane U20, competiție destinata sportivilor cu varste cuprinse intre 18 și 20 de ani, intrecere care a debutat ieri la Sofia, in Bulgaria. Luptatorul de 17…

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis ca, sambata seara, 10 romani, pasageri ai autocarului implicat in accidentul rutier de la Veliko Tarnovo, Bulgaria, nevatamati, au ajuns in Romania cu un autocar al aceleiasi firme de transport. Intre timp, cinci romani raniți in accident au fost transportați…