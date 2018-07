Bulgaria: Veniturile din turism au urcat in mai la 40 de milioane de euro Veniturile Bulgariei din turism au crescut cu 27,2% in mai, la 78,3 milioane de leva (40 de milioane de euro), arata datele Institutului National de Statistica de la Sofia, transmite Novinite, informeaza AGERPRES . In mai, veniturile obtinute de pe urma vizitatorilor straini au crescut cu 37,6%, in timp ce veniturile de la turistii bulgari au urcat cu 7%. De asemenea, numarul turistilor din Bulgaria a inregistrat un avans de 20% in mai, la 1,57 milioane. Cel mai semnificativ avans, de 26,4%, a fost consemnat la hotelurile de patru si cinci stele, unde au venit 80% dintre vizitatorii straini si… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

