Bulgaria va dona armament Ucrainei Parlamentul bulgar a aprobat vineri donarea de armament catre Ucraina pentru a ajuta aceasta tara sa reziste in fata agresiunii ruse, dupa luni intregi de dezbateri intre partidele pro-ruse si cele pro-occidentale din aceasta tara, singura membra a NATO si a Uniunii Europene care, alaturi de Ungaria, nu a trimis pana acum un astfel de ajutor, informeaza Agerpres. Trimiterea de material de lupta, in principal antiaerian, a fost sustinuta de 166 de deputati din formatiuni euroatlantice si respinsa de 48 de reprezentanti ai Partidului Socialist si ai formatiunii ultranationaliste pro-ruse Vazrajdane… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

