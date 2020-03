Stiri pe aceeasi tema

- Va fi prapad și la granițele Romaniei. Turcia sustine ca a lasat peste 75.000 de migranti sa treaca frontiera spre Uniunea Europeana, relateaza DPA.Pana duminica dimineata la ora 10.00 (07.00 GMT), 76.358 de migranti au trecut granita prin provincia Edirne, a scris pe Twitter ministrul turc…

- Politia bulgara a oprit luni un camion frigoric care transporta 15 migranti din Siria, Irak si Afganistan si a arestat doi soferi greci, relateaza DPA, potrivit AGERPRES.Camionul, programat sa se indrepte spre Ungaria, venea din Grecia si a fost interceptat la Vidin, la granita cu Romania,…

- O retea de trafic de cocaina provenind din Columbia a fost descoperita si anihilata de autoritatile de la Sofia, scrie stirileprotv.roAutoritațile bulgare au anuțat dumnica destructurarea unei filiere de trafic de cocaina provenita din Columbia. Aceștia au confiscat 500 de kilograme de droguri ascunde…

- Treizeci de protestatari si doi membri ai fortelor de ordine au avut nevoie de asistenta medicala luni la Sofia dupa ce un grup de manifestanti a incercat sa intre intr-o cladire guvernamentala din capitala bulgara, pe fondul protestelor care au avut loc in ultimele zile in Bulgaria in legatura cu…

- Un baiat de 14 ani, din localitatea Zoreni, județul Bistrița-Nasaud, este cercetat penal dupa ce a asmuțit patru caini asupra unuia alt caine, vagabond. Cainii adolescentului au sfațiat animalul, iar intrega scena a fost filmata de copil, transmite corespondentul MEDIAFAX.Adolescentul in varsta…