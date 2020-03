Stiri pe aceeasi tema

- Va fi prapad și la granițele Romaniei. Turcia sustine ca a lasat peste 75.000 de migranti sa treaca frontiera spre Uniunea Europeana, relateaza DPA.Pana duminica dimineata la ora 10.00 (07.00 GMT), 76.358 de migranti au trecut granita prin provincia Edirne, a scris pe Twitter ministrul turc…

- Daca la granița dintre Turcia și Grecia este haos, intre Bulgaria și Turcia este ceva mai liniște. Oficialii bulgari susțin ca niciun migrant sirian nu a trecut pana acum și ca trupe de jandrmerie au fost desfașuratea de-a lungul frontierei cu turcii.Situatia la granita externa a Uniunii Europene intre…

- Grecia a anuntat vineri ca si-a intarit patrulele la frontiera cu Turcia, dupa anuntul acesteia ca nu ii va impiedica pe migranti sa ajunga in Europa, transmite AFP. Totodata, premierul Boiko Borisov a informat ca Bulgaria isi sporeste controalele la frontiera cu Turcia, potrivit Reuters. "Avem informatii…

- Zeci de imigranti extracomunitari blocati in Serbia au protestat joi, cerand sa le fie permisa trecerea in Ungaria, membra a Uniunii Europene, anunta autoritatile sarbe, citate de agentia Reuters, potrivit MEDIAFAX.Protestele au loc in localitatea Subotica, situata la frontiera Serbiei cu…

- In cursul anului 2019, polițiștii Biroului pentru Imigrari al județului Giurgiu au asigurat managementul șederii și rezidenței pe teritoriul Romaniei pentru 1107 persoane, dintre care 764 din state terțe și 343de cetațeni ai Uniunii Europene/SEE/CH. Au fost depistați 21 de straini in situații ilegale,4…

- In cursul anului 2019, polițiștii Biroului pentru Imigrari al județului Vaslui au asigurat managementul șederii si rezidentei pe teritoriul Romaniei pentru 549 de persoane, dintre care 380 din state terțe și 169 de cetațeni ai Uniunii Europene/SEE/CH. Au fost depistați 27 de straini in situații ilegale…

- Grecia intentioneaza sa angajeze 1200 de agenti de frontiera suplimentari in lunile urmatoare, in efortul de a limita intrarile de migranti din Turcia. La randul sau, biroul Uniunii Europene pentru azil, EASO, isi va dubla personalul din Grecia pentru a accelera gestionarea refugiatilor, transmite…