Bulgaria şi Croaţia au fost acceptate în mecanismul ERM-2, care precede adoptarea euro In urma acordului ministrilor de Finante din zona euro si al oficialilor BCE, cele doua state est-europene vor intra si in uniunea bancara, cele mai mari banci ale acestora urmand sa intre sub supravegherea BCE de la 1 octombrie, potrivit unui comunicat al bancii centrale. Bulgaria si Croatia trebuie sa petreaca cel putin doi ani in ERM-2 inainte de a incepe pregatirile practice de adoptare a euro, un proces care dureaza de obicei inca un an. In aceste conditii, aceste tari vor intra in zona euro cel mai devreme in 2023. Pe parcursul celor doi ani, Bulgaria si Croatia trebuie sa promovese politici… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bulgaria si Croatia au fost acceptate sa se alature ERM-2 (mecanismul ratelor de schimb-n.r.), o perioada obligatorie de doi ani inainte de adoptarea monedei euro, a anuntat vineri Banca Centrala Europeana (BCE), in ceea ce ar urma sa fie prima expansiune a zonei euro de dupa 2015,

- Oficialii zonei euro sunt pregatiti sa lase Croatia si Bulgaria sa se alature ERM-2 (mecanismul ratelor de schimb-n.r.), o perioada obligatorie de doi ani, inainte de adoptarea monedei euro, posibil in 2023, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul, noteaza Agerpres.…

- Oficialii zonei euro sunt pregatiti sa lase Croatia si Bulgaria sa se alature ERM-2 (mecanismul ratelor de schimb-n.r.), o perioada obligatorie de doi ani, inainte de adoptarea monedei euro, posibil in 2023, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul, noteaza Agerpres.…

- Reuters: Bulgaria si Croatia ar putea intra in acest an in anticamera zonei euro. In ce an vor adopta moneda unica Oficialii zonei euro sunt pregatiti sa lase Croatia si Bulgaria sa se alature ERM-2 (mecanismul ratelor de schimb-n.r.), o perioada obligatorie de doi ani, inainte de adoptarea monedei…

- Romanii care revin in țara din Italia, Estonia, Finlanda, Irlanda și Franța scapa de izolarea la domiciliu incepand de maine, 23 iunie. Cele cinci țari au fost adaugate in aceasta saptamana pe lista „verde”. Autoritațile romane au actualizat lista cu țarile pentru care se renunța la masura izolarii,…

- Grecia isi va deschide granitele pentru turistii din 29 de tari incepand cu data de 15 iunie, fara masuri de carantina, in schimb in randul vizitatorilor straini vor fi efectuate prin sondaj teste pentru COVID-19, a anuntat vineri Ministerul grec al Turismului, relateaza agentiile Reuters si EFE,…

- Romania a inregistrat cea mai mare crestere economica anuala din UE, in T1. Franta, Italia și Spania s-au prabușit sub povara pandemiei, iar UE anunța cel mai sever declin din 2009 Romania a inregistrat cel mai semnificativ avans al economiei din cele 27 de state membre ale UE, in primul trimestru din…

- 38 de organizații neguvernamentale, reprezentand toate statele membre ale UE, au cerut Comisiei Europene, Consiliului de Miniștri, precum și ministerelor Agriculturii și autoritaților sanitar-veterinare din toate statele UE sa suspende exporturile de animale vii pe cale rutiera și navala pentru a proteja…