Stiri pe aceeasi tema

- APIA lanseaza 3 scheme noi de sprijin pentru fermieri din fonduri europene! A.P.I.A. Centrul Judetean Neamt aduce la cunoștința fermierilor lansarea a 3 noi scheme de sprijin in cadrul Masurii 21 – Sprijin temporar cu caracter excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor care au fost afectați in mod…

- Trei noi scheme de sprijin acordate fermierilor afectati de criza COVID-19 au fost lansate de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). Potrivit unui comunicat al institutiei, transmis joi AGERPRES, sprijinul va fi acordat sub forma de suma forfetara raportata la dimensiunea…

- ​Asigurarile auto se prabușesc, dar cele de sanatate explodeaza ● Ne îndreptam în viteza spre zidul crizei datoriilor? ● Schimbari majore pentru soferi. Politele RCA s-ar putea scumpi considerabil ● Prognoza pentru chirii ● Cum se vor majora alocațiile. Ordonanța de Urgența a Guvernului…

- Romania are rata cea mai mare de pozitivare, un raport de 19 decese la un milion de locuitori in 14 zile. Media europeana e de 4 decese. In privința ratei infectarilor noi depistate la 100.000 de locuitori, aceasta e de aproape 4 ori cat media europeana. Rata de pozitivare este de 6,2% in Romania,…

- Guvernul urmeaza sa adopte, in sedinta de vineri, un pachet de masuri de sprijin pentru angajatii si angajatorii care se confrunta cu situatii de diminuare a contractelor, respectiv a cifrei de afaceri.

- "Deficitul este un deficit ingrijorator, de care trebuie sa ținem cont și care ne indeamna la foarte multa prudența in ceea ce privește orice creștere a cheltuielilor", a declarat astazi premierul Ludovic Orban.

- Activista suedeza de mediu Greta Thunberg a primit Premierul Gulbenkian pentru Umanitate, o noua distinctie portugheza in valoare de un milion de euro, prin care sunt rasplatite persoanele sau organizatiile care s-au remarcat prin actiunile de combatere a schimbarilor climatice, scrie Agerpres. Tanara…

- Austria interzice incepand de joi, 16 iulie, cursele aeriene regulate directe din Romania și alte noua state, printre care Bulgaria, Republica Moldova, toate țarile din Balcanii de Vest și Egipt. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!