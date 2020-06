Bulgaria RENUNȚĂ la măşti: Nu vor mai fi obligatorii din 15 iunie Din 15 iunie, in Bulgaria nu va mai fi obligatoriu portul mastii de protectie ca masura impotriva coronavirusului, a anuntat miercuri premierul Boiko Borisov, citat de dpa. Conform noilor reguli, vor inceta toate restrictiile legate de epidemie si vor ramane in vigoare doar masurile sociale. Starea de urgenta din cauza epidemiei de COVID 19, declarata in 13 martie, a incetat in Bulgaria dupa mai putin de doua luni, fiind inlocuita de o "situatie epidemica exceptionala" timp de o luna, interval care se incheie in 14 iunie. De la 1 mai, mastile au ramas obligatorii doar in spatiile publice… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

