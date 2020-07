Stiri pe aceeasi tema

- Creșterea numarului de cazuri de coronavirus determina autoritațile sa ia primele restricții. Astfel, cluburile de noapte și discotecile din spațiile inchise vor fi inchise, iar evenimentele sportive nu se vor mai ține cu spectatori.

- Polonezii nu vor mai fi nevoiți sa poarte o masca începând cu acest weekend, cu condiția menținerii unei distanțe de doi metri între doua persoane, a declarat, miercuri, premierul Mateusz Morawiecki, care anunța o a patra etapa de relaxare. "Va exista o regula generala:…

- Polonia va autoriza adunarile publice de pana la 150 de persoane si nu va mai impune cetatenilor obligativitatea de a purta masti sanitare in spatii deschise incepand de sambata, a anuntat prim-ministrul Mateusz Morawiecki miercuri, in contextul in care pandemia de coronavirus a intrat treptat pe…

- Republica Ceha, in care rata de contagiere a noului coronavirus este una dintre cele mai scazute din Europa, a anuntat vineri ca va autoriza incepand din luna mai adunarile publice la care participa cel mult 300 de persoane, informeaza AFP.Aceste adunari publice, in care au fost incluse si…

- Toate barurile din Seul se vor inchide din nou dupa o noua creștere a cazurilor de infectare cu coronavirus cauzata, cel mai probabil, de cluburile de noapte din capitala sud-coreeana, relateaza CNN.

- Finlanda se pregateste sa autorizeze din 13 mai adunarile publice de pana la 500 de participanti, fata de limita actuala de zece persoane, a declarat prim-ministrul Sanna Marin, transmite AFP.'Am reusit deocamdata sa franam propagarea epidemiei', a afirmat sefa guvernului de la Helsinki, intr-o…

- Guvernul irlandez a anuntat marti ca va interzice adunarile publice cu mai mult de 5.000 de persoane pana la sfarsitul lunii august pentru a preveni raspandirea noului coronavirus, care a provocat 687 de decese pana in prezent in Irlanda, relateaza AFP si Reuters. "Autoritatile locale…

- Danemarca va crește numarul maxim de persoane care pot participa la adunarile publice la 500 de pe 10 mai, dupa ce țara impusese o limita de 10 persoane, a spus ministrul Sanatații, relateaza Reuters. Noua limita va fi in vigoare pana pe 1 septembrie anul acesta.Danemarca, care are relativ puține infecții…