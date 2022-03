Stiri pe aceeasi tema

- Oficialul a spus ca Bulgaria va cauta surse alternative de aprovizionare. Guvernul Romaniei a purtat discuții decisive luna trecuta cu liderii guvernelor din Bulgaria și Grecia pentru diversificarea surselor de gaze naturale din import, astfel incat aceste țari sa nu mai fie dependente de gazul din…

- Președintele Klaus Iohannis a discutat cu omologul sau azer, Ilham Aliev, despre „creșterea securitații energetice prin diversificarea surselor de gaze naturale și electricitate”. „Discuție telefonica foarte buna cu președintele Azerbaidjanului Ilham Aliev privind intarirea și extinderea Parteneriatului…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a afirmat, miercuri seara, ca informatia conform careia pretul carburantilor a ajuns la 11 lei/litru a plecat de la reteaua de benzinarii MOL, iar „daca ar fi fost mai atenti, acest lucru nu s-ar fi intamplat”. „Dvs. (moderatorul – n. r.) nu puteti sa-i spuneti numele…

- Romania prin vocea ministrului Energiei Virgil Popescu, alaturi de Bulgaria și Grecia, au solicitat joi, 24 februarie, convocarea unui consiliu extraordinar al miniștrilor Energiei, dupa ce joi dimineața Rusia a atacat Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ministerul rus de Externe a anunțat vineri aceasta revendicare in ziua in care secretarul american de stat Antony Blinken se intalnește la Geneva cu omologul sau rus Serghei Lavrov pentru o noua tentativa diplomatica de detensionare a crizei de la granița Ucrainei, scrie Reuters. Garanțiile de securitate…

- Alte 1139 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 58 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 35 sunt asociate cu contact in afara țarii: 10-Romania, 6-Germania, 4-Marea Britanie, 3-Ucraina, 2-Spania, 2-Bulgaria, 2-Italia,…

- Alte 702 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 129 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 45 sint asociate cu contact in afara țarii: 11-Italia, 7-Franța, 6-Romania, 6-Germania, 3-Ucraina, 3-Rusia, 2-Bulgaria, 2-Grecia,…

- Oficialii americani iau in considerare masuri dure de control al exporturilor pentru a perturba economia Rusiei in cazul in care presedintele Vladimir Putin ar decide invadarea Ucrainei, dupa cum a declarat un oficial al administratiei Biden pentru Reuters. Masurile, care urmeaza sa fie discutate, in…