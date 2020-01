Stiri pe aceeasi tema

- „Bulgaria trebuie sa limiteze furnizarea de echipamente militare ruse catre Serbia prin spatiul nostru aerian, deoarece astfel se va garanta securitatea în Balcani”, a declarat presedintele Centrului Euro-Atlantic de Securitate de la Sofia, Tvetan Tvetanov, potrivit site-ului Novinite,…

- PwC Paying Taxes: Romania a urcat 17 pozitii in clasamentul global, dupa transferul contribuțiilor de la angajator la angajat. Analiștii atrag atenția ca masura este una artificiala Romania a urcat 17 pozitii in clasamentul global PwC Paying Taxes 2020, parte a raportului Doing Business al Bancii Mondiale,…

- Directorul Escadrilei 28 a Bulgariei, agentie guvernamentala care se ocupa in special cu transportul demnitarilor bulgari, a confirmat vineri pentru presa ca o aeronava Falcon in care se afla intre altele premierul Boiko Borisov a avut probleme la aterizarea la Sofia, in cursul diminetii, relateaza…

- In cadrul discutiei avute cu ambasadoarea Frantei ca urmare a acestei convocari, vice-ministrul bulgar de externe Petko Doikov si-a manifestat consternarea fata de declaratia facuta de presedintele Macron in interviul acordat publicatiei de dreapta Valleurs Actuelles si care a provocat indignare…

- Conducta TurkStream care ar aduce gazul in Europa Centrala ocolind Ucraina și problemele legate de energia nucleara au figurat pe ordinea de zi in cadrul unei intalniri dintre premierul maghiar Viktor Orban și președintele rus Vladimir Putin ce a avut loc ieri, la Budapesta. ”Putin vrea ca…

- Bulgarii au inceput duminica sa voteze in alegerile pentru primarii si consiliile locale, iar miza este daca partidul de centru-dreapta al premierului Boiko Borisov, GERB, va reusit sa repete victoria categorica din urma cu patru ani, relateaza DPA, citata de AGERPRES. GERB ar urma sa iasa din nou…

- A fost inaugurata o conducta de 11 km, care face legatura intre rețeaua de transport a gazelor naturale din Bulgaria și cea din Turcia. Balkan Stream este și o autostrada politica, susține premierul Boiko Borisov. Șeful guvernului bulgar a spus ca, pe langa avantajele economice, Balkan Stream garanteaza…

- Prim-ministrul bulgar Boiko Borisov a cerut, marti, demisia presedintelui Federatiei Bulgare de Fotbal (BFU), Boris Mihailov, dupa manifestarile rasiste ale suporterilor echipei nationale la meciul cu Anglia, de luni seara, de la Sofia, din preliminariile EURO 2020, transmit agentiile