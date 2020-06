Bulgaria e în dispută cu Bruxelles-ul dacă Centrala Nucleară de la Belene este un proiect vechi sau nou Bulgaria nu are obligația de a informa Comisia Europeana privind modificarile aduse proiectului construirii Centralei Nucleare de la Belene. Asta va fi obligat sa faca, în termen de trei luni, noul investitor ales, atunci când și daca procedura privind alegerea acestuia se finalizeaza cu succes. Anunțul a fost facut pentru postul public de televiziune de la Sofia, BNT, de ministrul bulgar al energiei, Temenujka Petkova, potrivit Dnevnik.



Potrivit spuselor sale, dezbaterea din societate pe acest subiect vine din faptul ca "Comisia Europeana spune ca aceste este nou și trebuie…

Sursa articol: hotnews.ro

