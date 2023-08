Bulgar depistat cu un milion de comprimate ce conţin Alprazolam, în arest Tribunalul Dolj a dispus arestarea preventiva a unui bulgar de 53 de ani, acuzat de trafic de droguri de risc. In camionul condus de cetateanul bulgar, politistii de frontiera din Bechet au descoperit peste un milion de comprimate ce contin Alprazolam. Este vorba de o substanta psihotropa, care se gaseste in Tabelul nr 3 din Legea 143/2000 privind combaterea traficului de droguri. Potrivit oamenilor legii, este cea mai mare captura de medicamente ce contin substante din categoria drogurilor de risc. Politistii de frontiera au explicat ca cetateanul bulgar s-a prezentat la Bechet in dimineata zilei… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

