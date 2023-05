Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Buzau anunța ca Bulevardul Balcescu va fi inchis circulației auto in perioada 25 – 28 mai, pe segmentul cuprins intre Parcul Crang și Prefectura, deoarece aici se va organiza festivalul „ANTANTE”. Ca rute alternative, șoferii au la dispoziție Bulevardul Nicolae Titulescu și strazile Spiru Haret…

- • La solicitarea primarului Mircia Gutau, in Ramnicu Valcea vor fi distribuite suplimentar inca 240 pachete cu ajutoare alimentare POAD catre persoanele aflate in situații dificile In baza prevederilor OUG 84/2020 pentru stabilirea unor masuri necesare in vederea implementarii Programului Operational…

- Festivalul „Antante” aduce pentru a treia oara la Buzau arta și bucuria in inima orașului. Festivalul este un eveniment cultural de amploare și se va desfașura, in acest an, pe 27 și 28 mai, pe bulevardul Nicolae Balcescu. Preț de doua zile centrul orașului se transforma intr-un loc vibrant al bucuriei…

- Iata zona centrala a Bacaului la 1904, de cand a fost trimisa aceasta carte poștala, intr-un unghi interesant care ne arata strada Ionița Sandu Sturza in toata splendoarea sa. In fața Primariei, care este cladirea din stanga, ce a fost transformata mai tarziu in biblioteca, se gasește bustul lui Mihail…

- Ziua de ieri a fost una, cu adevarat, speciala inclusiv pentru senioarele din Municipiul Campia Turzii. 41 de doamne, beneficiare ale serviciilor de ingrijire la domiciliu oferite de Centrul pentru Seniori „Respect”, au fost vizitate de reprezentanții centrului. Aceștia le-au oferit cadouri simbolice,…

- Primarul si viceprimarii din Pitesti s-au intalnit astazi cu o delegatie a UNPR, condusa de vicepreședintele Comisiei Fonduri Europene, Roxana Mircea. “Oportunitațile de finanțare pentru proiectele mari sunt in atenția noastra! De exemplu, pentru Parcul Industrial Pitești, suntem interesați de identificarea…

- Primarul capitalei, Ion Ceban, a anunțat ca reprezentanții Primariei au gasit un cațel, pierdut pe strada Albișoara, in preajma lacului. Persoanele, care cunosc stapanii, au fost indemnați sa apeleze la numarul de telefon indicat.