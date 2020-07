Bula la o corida Bula participa pentru prima data la o corida. Dupa spectacol, merge la un restaurant din apropierea arenei si cere specialitatea casei. Ospatarul ii serveste doua bucati mari. Bula se satura si pleaca. Peste o saptamana, Bula merge din nou la corida, dupa care mananca specialitatea casei la acelasi restaurant. De data asta, bucatarul ii serveste o portie cu doua bucati mici. – Ospatar, de ce bucatile sunt mai mici decat saptamana trecuta? intreaba Bula. – Saptamana trecuta a invins toreadorul… Articolul Bula la o corida apare prima data in Bewoman.ro . Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

