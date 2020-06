Bula intarzie 10 minute de la scoala Bula intarzie 10 minute de la școala. Tatal sau il intreaba de ce a intarziat. – Am ajutat o batranica sa traverseze strada… – Ooo, bravo, fiule! Uite, pentru ca ai dat dovada de bunatate, fac si eu un gest frumos. Uite 10 lei si mergi sa iti cumperi o inghetata… – A doua zi, acelasi scenariu – Bula intarzie 10 minute si vine impreuna cu un coleg. – Tatal il ia din nou la intrebari. – Pai, tata – eu impreuna cu Gigel am ajutat o batranica sa traverseze strada… – Foarte frumos. Uite, luati fiecare cate 10 lei sa va cumparati cate o inghetata… – A treia zi, Bula intarzie 40 de minute. – Luat la… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

